Kemenhub Sidak ke Pool Green SM, Terdapat Beberapa Temuan

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sidak bertujuan memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ucap Aan dalam keterangannya, pada Rabu (29/4).

Menurut dia, kegiatan malam itu dilakukan di pool Green SM Bekasi, karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan.

Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata dia.

“Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” lanjutnya.

Aan menuturkan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh.