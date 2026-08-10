Kemenhut Berhasil Padamkan Kebakaran 30 Hektare di Gunung Rinjani

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra) bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dan tim gabungan bergerak cepat menangani kebakaran hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang didominasi tutupan savana dan semak belukar kering.

Respons cepat dilakukan setelah informasi kebakaran diterima dari pengelola kawasan.

Balai Dalkarhut Jabalnusra Seksi Wilayah III Mataram langsung mengerahkan personel dan sarana prasarana pemadaman untuk memperkuat upaya penanganan yang telah dilakukan tim gabungan di lapangan.

Seluas kurang lebih 30 hektare kawasan TN Gunung Rinjani berhasil dikendalikan pada 8 Agustus 2026.

Setelah api utama berhasil dipadamkan, tim melanjutkan kegiatan penyisiran atau mop-up hingga pukul 01.30 WITA.

Baca Juga: Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran di Gunung Gede Pangrango

Setelah api utama berhasil dipadamkan, personel melanjutkan kegiatan mop-up atau penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun sumber api yang berpotensi kembali menyala.

Pemantauan lanjutan juga dilakukan hingga seluruh titik dipastikan benar-benar padam.