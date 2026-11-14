Kemenhut Dorong Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan melalui Indonesia Biodiversity Fund

jpnn.com, ANTALYA - Kementerian Kehutanan mendorong penguatan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati melalui Indonesia Biodiversity Fund (BioFund), sebuah mekanisme kolaboratif untuk menghimpun dan memperluas sumber pendanaan perlindungan alam secara berkelanjutan.

Langkah tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati saat menjadi pembicara utama dalam sesi “Building Indonesia’s Biodiversity Fund: A Collaborative Path to Financing Conservation at Scale” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Jumat (13/11).

Haruni menegaskan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tantangan global yang semakin mendesak. Berdasarkan kajian Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sekitar satu juta spesies di dunia menghadapi risiko kepunahan.

Kondisi tersebut tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

"Menutup kesenjangan pembiayaan keanekaragaman hayati tidak hanya membutuhkan lebih banyak dana, tetapi juga mekanisme pembiayaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan, yang mampu menyelaraskan konservasi dengan pembangunan," ujar Haruni.

Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem alami lainnya. Ekosistem tersebut tidak hanya menjadi habitat berbagai spesies, tetapi juga berperan penting dalam pengaturan iklim, ketahanan ekosistem, serta mendukung penghidupan jutaan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan pembiayaan jangka panjang, Indonesia telah meluncurkan IBioFund pada 3 Juni 2025 melalui inisiatif Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Kementerian Keuangan.

Mekanisme ini dirancang untuk menghimpun dan menyalurkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk hibah, dana abadi, investasi langsung, serta instrumen pasar modal yang memenuhi standar lingkungan dan sosial.