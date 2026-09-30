Kemenhut Libatkan Masyarakat Untuk Perkuat Koridor Gajah Sumatra di Bukit Tigapuluh

jpnn.com, JAMBI - Kementerian Kehutanan memperkuat perlindungan habitat dan koridor Gajah Sumatra di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi dan Riau.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga konektivitas ruang jelajah satwa sekaligus memastikan keseimbangan antara konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat sekitar.

Lanskap Bukit Tigapuluh menjadi salah satu bentang alam penting bagi keberlangsungan Gajah Sumatra. Wilayah jelajah satwa tersebut melintasi berbagai kawasan dengan fungsi, status pengelolaan, serta pemangku kepentingan yang beragam.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perlindungan gajah tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan kawasan konservasi. Menurut dia, masyarakat yang hidup di sekitar lanskap harus menjadi bagian dari upaya menjaga habitat satwa liar.

“Penegakan hukum itu penting. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus memberikan alternatif kepada mereka. Apa alternatif yang ideal yang bisa kita tawarkan kepada mereka? Saya kira ini bagian dari pemberdayaan masyarakat yang harus dibicarakan dengan baik-baik,” ujar Raja Juli, Selasa (29/9).

Dalam kunjungan tersebut, Menhut didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Dr. Willie Smits, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Sindi, serta Direktur Perencanaan Konservasi Ammy Nurwati.

Menurut Kementerian Kehutanan, menjaga koridor gajah berarti memastikan satwa memiliki ruang yang tetap terhubung untuk bergerak, mencari pakan, memperoleh sumber air, dan berkembang biak secara alami. Konektivitas habitat juga dinilai penting untuk mengurangi tekanan terhadap populasi gajah serta meminimalkan konflik antara manusia dan satwa liar.

Gubernur Jambi Al Haris menilai perlindungan gajah harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap masyarakat sekitar habitat.