jpnn.com, ANTALYA - Indonesia terus memperkuat implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui penyelarasan kebijakan nasional, aksi pemerintah daerah, serta dukungan pembiayaan dan kerja sama internasional.

Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam sesi dialog “Delivering FOLU Net Sink 2030: Aligning National Targets, Subnational Action and Measurable Results” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11).

Sesi yang diselenggarakan Operation Management Office (OMO) Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan bersama Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI) ini menjadi forum untuk mengevaluasi kemajuan, berbagi pembelajaran, serta mengidentifikasi tantangan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030.

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Staf Ahli Menteri Kehutanan Fahrizal mengajak para panelis membagikan keberhasilan dan tantangan di lapangan guna memperkuat langkah bersama menuju pencapaian target 2030.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR).

Komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan dijabarkan lebih lanjut melalui rencana aksi di tingkat subnasional agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.

Menurut Haruni, penentuan lokasi prioritas intervensi dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan analisis spasial, dengan memanfaatkan Peta Indeks Biofisik, Peta Optimalisasi Hutan, serta Peta Tipologi dan Kelembagaan.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan perlindungan hutan, rehabilitasi, restorasi, serta pengelolaan hutan berkelanjutan secara lebih terarah dan terukur.