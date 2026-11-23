jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan foto dan potongan video tentang sejumlah pria berpakaian loreng menggiring badak bercula satu disertai narasi terjadi pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, merupakan informasi bohong alias hoaks.

Kementerian yang memiliki unit pelaksana teknis atau UPT bernama Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) itu memastikan tidak ada pemindahan badak jawa sebagaimana foto dan narasi yang viral.

"Informasi yang mengaitkan video tersebut dengan pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon adalah keliru atau hoaks," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi melalui layanan pesan, Senin (23/11/2026).

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Ristianto memastikan habitat badak jawa masih berada di Ujung Kulon. Oleh karena itu, pejabat eselon II Kemenhut tersebur memastikan tidak ada peristiwa yang terjadi sebagaimana narasi yang beredar.

"Tidak ada pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon sebagaimana dinarasikan dalam unggahan tersebut," imbuhnya.

Ristianto menegaskan Kemenhut tetap memprioritaskan perlindungan satwa beserta habitatnya. Menurut dia, wacana pengembangan tempat tinggal kedua badak jawa memerlukan kajian ilmiah mendalam.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang menyesatkan tersebut serta merujuk pada kanal resmi Kementerian Kehutanan untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Sebelumnya, Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) membantah foto taupun potongan dari video yang memperlihatkan belasan orang berpakaian loreng menggiring badak bercula satu (badak jawa) ke atas truk.