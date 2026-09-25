Kemenimipas Perkuat Investigasi Lapas untuk Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendatangi Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (25/9).

Kehadiran untuk memastikan langsung kondisi fasilitas yang menjadi sorotan sekaligus mendalami informasi mengenai dugaan pemanfaatannya oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan.

Dia menegaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan perhatian penuh terhadap temuan Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Ini merupakan bagian dari langkah investigatif Kemenimipas setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9)," ujar Agus.

Bersama Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto dan jajaran pemasyarakatan, Agus mengecek langsung fasilitas yang oleh jajaran lapas disebut sebagai rumah dinas pegawai.

Kemenimipas tidak menutup diri terhadap informasi yang disampaikan Ombudsman maupun masyarakat.

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Sebaliknya, informasi tersebut menjadi bahan penting untuk memastikan apakah fasilitas yang tersedia di lingkungan lapas telah digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi,” tegas Menteri Agus.