Kemenimipas Tingkatkan Kerja Sama Strategis untuk Sinergi Lintas Instansi
jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia pengabdian yang kedua, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas sinergi lintas instansi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian serta pemasyarakatan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan pemberian penghargaan kepada mitra yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Kemenimipas.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto pada momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 di Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Kamis (19/11).
Kerja sama tersebut mencakup sinergi penyelenggaraan tugas Kemenimipas dengan TNI; pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bersama KPU; sinergi di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan perindustrian bersama Kemenperin; serta pemenuhan gizi nasional bersama BGN.
Sinergi juga diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Imigrasi dan BAIS TNI terkait pemanfaatan sumber daya untuk mendukung optimalisasi pengawasan dan intelijen keimigrasian.
Di bidang pemberdayaan warga binaan, sinergi bersama Kemenperin diharapkan dapat mendukung pengembangan keterampilan serta peningkatan kualitas produk hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendorong hasil karya warga binaan agar memiliki nilai tambah dan peluang untuk bersaing di pasar industri,” ujar Agus.
Agus turut meresmikan rumah contoh yang merupakan hasil produk warga binaan Lapas Kelas I Tangerang.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas sinergi lintas instansi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian
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