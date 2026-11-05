Kemenkes Catat 401 Ribu Kasus ISPA Akibat Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengungkapkan data itu diambil hingga 2 November 2026.

“Data dari pemantauan Kementerian Kesehatan per 2 November 2026 pukul 16.00 mencatat 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota,” ujar Widyawati dalam siaran persnya, Kamis (5/11).

Dia menjelaskan secara terperinci kelompok rentan terkena ISPA yang tercatat sebanyak total kumulatif 91.913 kasus pada kelompok usia balita (0 sampai 5 tahun), serta 87.704 kasus pada anak-anak (6 sampai 9 tahun).

Selain kelompok pada usia tersebut, tercatat kasus lainnya sebanyak 56.092 pada kelompok usia lansia di atas 60 tahun.

“Tercatat sebanyak 590 pada kasus ibu hamil, 1.530 penderita asma, serta 8.086 pekerja luar ruangan yang masuk ke dalam kelompok perhatian khusus dalam pemantauan,” kata dia.

Berdasarkan data sebaran per 31 Oktober 2023, dampak kabut asap karhutla tersebut menyasar populasi di 7 provinsi, dengan beberapa kawasan yang memiliki jumlah penduduk terdampak cukup besar di antaranya Kota Banjarbaru, Pekanbaru, dan Kota Pontianak.

Widyawati menegaskan angka tersebut menunjukkan dampak karhutla memiliki cakupan yang luas serta potensinya dalam mempengaruhi masyarakat dalam jumlah yang besar.