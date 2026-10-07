Kemenkes dan Takeda Perkuat Ekosistem Plasma untuk Pasien Hemofilia dan Imunodefisiensi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Takeda dan sejumlah pemangku kepentingan mendorong penguatan ekosistem plasma di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung ketersediaan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) yang dibutuhkan pasien, termasuk penderita hemofilia dan imunodefisiensi.

Upaya itu mengemuka dalam peringatan International Plasma Awareness Week (IPAW) 2026 yang berlangsung pada 5-9 Oktober 2026 dengan tema Plasma Powers Possibility.

"Penguatan ekosistem plasma membutuhkan kolaborasi banyak pihak," kata Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurutnya, pemerintah, institusi kesehatan, layanan darah dan plasma, komunitas pasien, donor, serta industri memiliki peran yang saling berkaitan.

“International Plasma Awareness Week 2026 menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong upaya bersama tersebut,” ujar Lucia.

Dia menyebutkan plasma merupakan komponen terbesar dalam darah dan mencakup sekitar 55 persen dari volume darah. Di dalam plasma terdapat berbagai protein penting, antara lain albumin, antibodi, dan faktor pembekuan yang dapat diolah menjadi PODP.

Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi Teguh Triyono menjelaskan pengambilan plasma berbeda dengan donor darah utuh. Dalam proses apheresis, plasma dipisahkan dari komponen darah lainnya. Komponen lain kemudian dikembalikan ke tubuh donor.