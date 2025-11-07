Kemenkes Siapkan STRANAS Baru Untuk Atasi Lonjakan Dengue
jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Kalimantan Timur dalam menekan kasus dengue melalui pendekatan komprehensif menjadi sorotan dalam Dialog Kebijakan bertema Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.
Dialog tersebut diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue.
Kegiatan itu mempertemukan para pengambil kebijakan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Tujuannya untuk membangun kesepahaman dan menghasilkan rekomendasi konkret dalam memperkuat sistem pelaporan dan peringatan dini dengue di Indonesia, belajar dari keberhasilan daerah seperti Kaltim.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin memaparkan strategi yang diterapkan di provinsinya.
“Pengendalian dengue tidak bisa mengandalkan satu intervensi saja. Di Kalimantan Timur, kami melihat hasil nyata ketika berbagai upaya dijalankan secara bersamaan, mulai dari penguatan gerakan 3M Plus, peningkatan edukasi masyarakat, hingga penerapan inovasi seperti vaksinasi di wilayah tertentu," Jaya Mualimin di kantor MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.
Jaya Mualimin menjelaskan pendekatan menyeluruh ini telah membuahkan hasil positif.
Kasus rawat inap karena kasus dengue mulai menurun, dan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan serta melakukan pencegahan meningkat.
Kemenkes bersama para ahli tengah melakukan pengembangan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru.
