Kemenkes Terjunkan Tenaga Kesehatan Cadangan ke Wilayah Bencana di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan menerjunkan tenaga cadangan kesehatan (TCK) di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh.

Tim medis darurat (EMT) ini akan membantu mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana.

Tercatat ada dua titik penempatan tim medis cadangan, khususnya di Aceh Utara. Pertama di Pos Pelayanan Kesehatan TCK EMT 1 Aceh Utara.

Posko tersebut berlokasi di tepi pantai Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang. Sementara titik kedua di Pos Kesehatan Lapang.

“Di kedua pos tersebut para tenaga medis melakukan pelayanan kesehatan terhadap warga terdampak bencana,” dikutip dari keterangan resmi Kementerian Kesehatan, pada Rabu (17/12).

Dari foto dan video yang dibagikan, tampak sejumlah tenaga medis tengah memberikan pertolongan terhadap warga yang terluka. Ada juga warga yang tengah diperiksa tensi darahnya.

Kebutuhan tenaga kesehatan paling banyak adalah di Aceh Utara. Per Senin (15/12) kebutuhan tenaga medis di Aceh sebanyak 176 orang.

Terdiri atas kebutuhan tenaga medis di RSUD sebanyak 13 orang; serta kebutuhan puskesmas dan posko 163 orang.