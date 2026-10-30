Kemenkes Ungkap Keterlambatan Deteksi Dini Jadi Kendala Penanganan Kanker Payudara 

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa keterlambatan deteksi dan diagnosis masih menjadi kendala utama dalam penanganan kanker payudara di Indonesia.

Tim Kerja Penyakit Kanker Direktorat Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes Uswatun Hasanah menjelaskan sebagian besar kasus baru ditemukan saat sudah berada pada stadium lanjut, sehingga menurunkan angka keberhasilan pengobatan.

“Masalah klasik penanganan kanker payudara di Indonesia, antara lain fasilitas layanan terbatas, dan masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya deteksi dini,” kata Uswatun dalam media & community gathering bertajuk 'Every Story is Unique, Every Journey Matters' di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Uswatun menjelaskan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pemicu pasien memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan saat kondisi penyakit sudah parah. Pemerintah telah menuangkan kebijakan deteksi dini dalam rencana aksi nasional guna mencapai target 60 persen kasus kanker payudara dapat ditemukan pada stadium awal demi meningkatkan angka kesintasan pasien.

Namun, capaian nasional pada 2025 lalu baru terealisasi 10 persen, serta per 30 September 2026 menyentuh angka sekitar 16,19 persen sehingga masih tertinggal jauh dari target. “Kita semua perlu berkolaborasi menyampaikan bagaimana pentingnya deteksi dini kanker payudara," ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Uswatun menyebut pemeriksaan kanker payudara kini telah disediakan di Puskesmas melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Jika ditemukan kondisi abnormal, pasien akan langsung dirujuk ke FPKTL menggunakan panduan tatalaksana kanker payudara yang telah dirilis Kemenkes untuk tenaga medis.

"Wanita usia 30-69 tahun akan mendapatkan skrining atau deteksi kanker payudara,” katanya.