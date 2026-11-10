Kemenkeu Alokasikan Gaji Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di APBN 2027

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan alokasi anggaran dalam APBN 2027 untuk mendukung pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi penuh waktu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan proses pengangkatan tersebut dipastikan berlangsung secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, pendataan, dan kapasitas fiskal masing-masing instansi.

"Dari sisi fiskal, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dalam APBN 2027 untuk gaji PPPK yang beralih ke penuh waktu di tahun 2027," kata Nurfransa dalam pesan singkat kepada jpnn.com, Selasa (10/11).

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Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah bersepakat untuk menerapkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Namun, keputusan tersebut sempat memicu kekhawatiran di sejumlah pemerintah daerah yang merasa tidak sanggup menanggung lonjakan beban belanja pegawai.

Menanggapi kekhawatiran itu, Nufransa menegaskan mekanisme teknis serta pembagian porsi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah sedang digodok bersama kementerian/lembaga terkait.

"Arangement detil termasuk pembagian beban pusat-daerah masih difinalisasi bersama KemenPANRB, BKN, Kemendagri, dan K/L teknis, lalu akan diatur dalam regulasi/juknis," katanya menegaskan.

Nufransa memaparkan, apabila peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu disertai perubahan status dari ASN Daerah menjadi ASN Pusat, seluruh penggajian termasuk tunjangan kinerja akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian atau lembaga pembinanya.