Kemenkeu Atur Kebijakan Subsidi BBM Agar Tak Menekan Fiskal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan pemerintah sedang mengatur langkah pengendalian kenaikan biaya energi agar tak menekan fleksibilitas fiskal.

Pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan subsidi energi agar semakin tepat sasaran.

“Saya kira kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini sudah on the pipeline, baik itu listrik, BBM (bahan bakar minyak), maupun LPG (Liquefied Petroleum Gas),” kata Juda saat Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dia menerangkan pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) memiliki keterkaitan langsung terhadap postur defisit anggaran.

Setiap kenaikan ICP sekitar USD 6,1 diperkirakan berdampak terhadap peningkatan defisit sebesar Rp 6,8 triliun akibat beban subsidi melonjak.

“Tentu saja (subsidi energi diarahkan untuk) masyarakat yang kurang mampu, mobil juga mobil yang ber-CC (Cubic Centimeter) rendah, listrik juga yang kVA-nya (Kilovolt-Ampere) rendah,” jelas Juda.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 sebesar Rp261,5 triliun, atau turun Rp11,44 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.

Pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) yang disepakati sebesar Rp131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp143,84 triliun.(era/jpnn)