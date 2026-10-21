Kemenkeu Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di 2027, Ini Strategi yang Disiapkan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 6 persen pada 2027 mendatang.

Direktur Strategi APBN Kemenkeu Wahyu Utomo menegaskan keyakinan terhadap prospek ekonomi nasional tersebut tetap dibarengi dengan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dicermati meliputi arah kebijakan suku bung bank sentral Amerika Serikat, dinamika harga energi, serta kondisi perdagangan dunia.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tetapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Outlook Ekonomi 2027 di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Wahyu, optimisme tersebut berpijak pada modal kuat sejumlah indikator domestik, seperti inflasi terkendali, neraca perdagangan yang konsisten surplus, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan kredit mencapai dua digit.

Kinerja APBN hingga September juga mencatatkan hasil positif dengan pertumbuhan penerimaan negara sebesar 25,5 persen, kenaikan belanja negara 19 persen, serta surplus keseimbangan primer sebesar Rp125,5 triliun.

Guna mencapai sasaran tersebut, peran APBN dioptimalkan sebagai shock absorber demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat belanja produktif dengan mematuhi disiplin fiskal.

Selain menjadi penyangga gejolak ekonomi, APBN juga diarahkan sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, serta aktivitas dunia usaha melalui tiga pendekatan utama, yaitu pragmatis, transformatif, dan diplomatik.