jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengakui kebijakan kenaikan tarif perdagangan yang diterapkan oleh negara lain pasti akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil saat dimintai tanggapan mengenai potensi dampak dinamika kebijakan tarif global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Mengingat perubahan kebijakan perdagangan di tingkat internasional memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekspor.

“Ya pasti akan berpengaruh, namanya di kenaikan tarif negara lain, ya,” ujar Suahasil di kantor Bank Indonesia, Jumat (27/11).

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam dan terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan dari berbagai negara mitra.

Suahasil menekankan perhatian utama pemerintah tertuju pada kepastian besaran tarif yang akan diberlakukan.

“Jadi kami akan perhatikan berapa nanti yang memang harus, yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat akan menetapkan kebijakan tarif baru kepada sejumlah negara.