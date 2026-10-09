menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » Kemenkeu Kaji Wacana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kemenkeu Kaji Wacana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kemenkeu Kaji Wacana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini masih mengkaji secara mendalam terkait rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung dalam agenda APBN KiTa pada Jumat (9/10).

"Ini masih dikaji, ya, masih kita kaji secara mendalam," ujar Juda.

Baca Juga:

Kebijakan penyesuaian tersebut dikaji karena dinilai memiliki potensi positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.

Kendati demikian, pemerintah juga menyadari kebijakan ini memiliki risiko terhadap kestabilan pendapatan negara.

"Tetapi at the same time tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan," jelasnya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Juda menekankan pihak kementerian saat ini tengah berupaya merumuskan kebijakan yang paling tepat sasaran.

"Jadi ini dicari titik optimalnya, gitu, ya," pungkasnya menutup penjelasan terkait arah kebijakan pajak tersebut.

Kemenkeu saat ini masih mengkaji secara mendalam terkait rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI