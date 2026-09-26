Kemenkeu Optimalkan Peran SMV Untuk Dongkrak Ekonomi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendorong optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat.

Salah satunya melalui peluncuran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tahun 2026 Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat yang Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor di Mataram.

Program ini menjangkau 40 desa dan 350 petani binaan dengan cakupan lahan sekitar 7.836 hektare dan produksi sekitar 120 ton kemiri per tahun.

Intervensi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penanaman bibit dan peningkatan kapasitas petani, pembangunan sentra produksi, modernisasi pascapanen, pemanfaatan energi surya, hingga pengembangan produk turunan seperti minyak kemiri dan briket.

Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli Menkeu Dwi

Teguh Wibowo, mengungkapkan pengembangan potensi daerah menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Pusat disebut berperan sebagai enabler untuk mendorong potensi ekonomi daerah agar berkembang lebih cepat, sehingga daerah tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sumber pertumbuhan.

Dia menekankan SMV hadir untuk menginisiasi, memperkuat kapasitas, membangun ekosistem, dan membuka akses bagi kemajuan wilayah.