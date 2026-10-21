Kemenkeu Optimistis Yield SBN di Kisaran 7%, Jamin Defisit APBN di Bawah 3%

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan tetap optimistis menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendali di bawah ambang batas tiga persen hingga akhir tahun meski menghadapi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Strategi APBN, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Wahyu Utomo saat menanggapi perkembangan indikator makroekonomi dan kondisi pasar keuangan terkini.

Mengenai tingkat keyakinan pemerintah terhadap pergerakan pasar keuangan seperti yield Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah, Wahyu memproyeksikan posisinya berada di level tujuh persen.

Baca Juga: Kemenkeu Atur Kebijakan Subsidi BBM Agar Tak Menekan Fiskal

“Ya, (imbal hasil SBN) di kisaran 7% lah, gitu. 7%, masih masih optimis lah," kata Wahyu di Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (20/10).

Di sektor riil, Wahyu menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional masih bertahan kuat pada kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen, sementara inflasi tetap terkendali sesuai sasaran di level 2,5 plus minus 1 persen.

Sementara itu, terkait harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang secara year-to-date berada di kisaran USD91 hingga USD92 per barel, dia memperkirakan rata-ratanya berpotensi berada di level USD94 per barel apabila sisa harga menyentuh kisaran angka USD100.

Kenaikan harga minyak tersebut dipastikan mendorong peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi, namun dia memastikan defisit anggaran tetap terjaga di bawah tiga persen.

Pemerintah sendiri memproyeksikan defisit APBN melebar dari target awal 2,68 persen menjadi 2,85 persen, yang merupakan kalkulasi dari kenaikan belanja sekaligus peningkatan pendapatan negara.