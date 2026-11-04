Kemenkeu Pastikan Tidak Akan Punya Saham di BEI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan Kementerian Keuangan tidak akan masuk dalam jajaran pemilik saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Saya ingin menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11).

Suahasil menjelaskan Kementerian Keuangan merupakan alat pemerintah untuk membuat kebijakan (policymaker), sementara BEI merupakan operator dalam lingkup komersial.

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Oleh sebab itu, kepemilikan saham atas BEI berada di ranah yang berbeda dari fungsi dan tanggung jawab Kementerian Keuangan.

Meski begitu, Suahasil memastikan akan terus mendukung reformasi pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.

Dukungan itu termasuk koordinasi serta pemantauan atas langkah reformasi yang diambil.

“Kami akan terus memantau dan melakukan koordinasi, termasuk memantau pencapaian target-target dari rencana aksi yang telah disusun,” ujar Suahasil.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek menyebutkan bahwa Kemenkeu, Bank Indonesia (BI) dan Danantara Indonesia dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia.