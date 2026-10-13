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Kemenkeu Punya Aturan Baru soal Utang Pajak, Cek di Sini

Kemenkeu Punya Aturan Baru soal Utang Pajak, Cek di Sini
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Ilustrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ilustrasi: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pembayaran utang pajak sebelumnya dihitung secara proporsional dengan sanksi administratif.

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Melalui ketentuan baru ini, pembayaran akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak.

“Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak," ujar Bimo di Jakarta, Senin (12/10).

Sehingga menurut Bimo, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

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Di samping itu, PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Pembaruan juga mencakup ketentuan yang memperjelas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

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