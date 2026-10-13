Kemenkeu Punya Aturan Baru soal Utang Pajak, Cek di Sini
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pembayaran utang pajak sebelumnya dihitung secara proporsional dengan sanksi administratif.
Melalui ketentuan baru ini, pembayaran akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak.
“Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak," ujar Bimo di Jakarta, Senin (12/10).
Sehingga menurut Bimo, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Di samping itu, PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
Pembaruan juga mencakup ketentuan yang memperjelas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Kementerian Keuangan merilis aturan baru mengenai mekanisme pembayaran utang pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Data Realisasi Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dari Kemenkeu
- KPK Dalami Peran Eks Kepala KPP Madya Banjarmasin soal Restitusi Pajak
- Kemenkeu Kaji Wacana Kenaikan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Pemda Diminta Alokasikan Pajak Air Tanah untuk Pemeliharaan Lingkungan
- Suahasil Jelaskan Fungsi 3 Wamenkeu
- Wamenkeu Sebut Angka Inflasi RI Lebih Baik Ketimbang AS dan Inggris