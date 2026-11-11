Kemenkeu Satu Sampit Kembali Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla di Kotim

jpnn.com, KOTAWARINGIN TIMUR - Bea Cukai Sampit bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sampit dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kelas II Sampit kembali menyalurkan bantuan 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah pada Jumat (30/10).

Bantuan air bersih yang dinisiasi Bea Cukai Sampit ini adalah bentuk respons cepat atas kondisi darurat kekeringan dan krisis air bersih yang dialami oleh sebagian warga akibat kabut asap serta dampak ikutan karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-80 dan telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada Oktober, yaitu 23 dan 30 Oktober 2026.

Total bantuan air bersih yang disalurkan sebanyak 40 ribu liter, dengan rincian 20.000 liter di tiap periode penyaluran.

Kali ini, bantuan air bersih didistribusikan langsung ke permukiman warga pada dua kelurahan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, yaitu Kelurahan Basirih Hilir dan Kelurahan Samuda Kota.

Bantuan diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan akses air bersih akibat sumur mengering dan menurunnya kualitas air sumur akibat dampak karhutla.

“Kami berharap bantuan ini dapat menopang kebutuhan air bersih harian warga, baik untuk keperluan konsumsi sementara, memasak, maupun sanitasi keluarga," kata Kepala Kantor Bea Cukai Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga bantuan ini terdistribusi dan berjalan dengan lancar.