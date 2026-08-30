Kemenkeu Siap Tampung Rp 120 T Dividen Danantara Tahun Ini

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menyetorkan dividen senilai Rp 120 triliun pada tahun ini.

Purbaya mengatakan pihaknya kini hanya tinggal menunggu jadwal pencairan dana tersebut.

"Sudah dipastikan, tinggal ditentukan kapan dia mau mengirim, itu saja," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Purbaya menegaskan dana jumbo tersebut bersumber dari keuntungan Danantara, bukan sekadar pembagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setoran tahun ini tercatat mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan penerimaan periode sebelumnya.

"Kalau tahun-tahun sebelum saya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen, sekarang Rp 120 triliun, kan, bagus, meningkat banget," ujarnya.

Masuknya dana segar ini diyakini tidak akan merugikan keuangan negara maupun operasional Danantara.

Purbaya menjelaskan besaran dana yang disetorkan ke kas negara tersebut sisa dari kebutuhan investasi Danantara.