menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Kemenkeu Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Purbaya Sadewa

Kemenkeu Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Purbaya Sadewa

Kemenkeu Ungkap Kondisi Terkini Kesehatan Purbaya Sadewa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang terbaring di rumah sakit.

Kabar tersebut beredar di media sosial baru-baru ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan bahwa kondisi Menkeu Purbaya saat ini sehat.

Baca Juga:

"Iya, beliau sehat-sehat saja,” kata Deni saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, beredar isu mengenai kesehatan Menkeu Purbaya yang menduga bahwa Bendahara Negara itu sedang menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.

Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar. 

Baca Juga:

Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.

“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalau saya biasanya renang sih. Gak berasa 'long weekendnya',” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Minggu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kondisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI