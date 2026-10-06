Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Terbentuk, Rosan Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diyakini akan membuat program hilirisasi Indonesia berjalan lebih komprehensif.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

"Lebih mempercepat karena hilirisasi menjadi salah satu kalau saya bilang salah satu pilar utama dalam kita mendapatkan investasi juga ya," kata Rosan.

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Rosan mengungkapkan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada kurun 2025 hingga 2026, 30 persennya masuk ke industri hilirisasi.

Dari total investasi nasional yang mencapai sekitar Rp2.000 triliun, porsi 30 persen tersebut setara dengan kisaran angka Rp650 triliun.

Tren investasi hilirisasi diproyeksikan terus meningkat guna menangkap seluruh nilai tambah (value added) serta memastikan industrialisasi beroperasi optimal di dalam negeri.

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"Dengan menjalankan asas-asas sustainability dan berkelanjutan dan bersinambungan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.