Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Diharapkan Mampu Menekan Hambatan Investasi
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah komando Bahlil Lahadalia diharapkan dapat mengurai persoalan lintas kementerian yang selama ini menghambat investasi.
Guru besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu menilai penyatuan koordinasi penting.
Namun, keberhasilan Kemenko tidak boleh hanya dilihat dari perubahan struktur kelembagaan.
Hal yang lebih penting adalah kemampuan Kemenko menghilangkan bottleneck yang selama ini membuat investasi hilirisasi berjalan lambat.
“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, sampai akses pasar,” kata Bachtiar Selasa (6/10).
Menurut Bachtiar, persoalan selama ini muncul karena berbagai elemen dalam ekosistem hilirisasi tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Dia mencontohkan investor bisa memperoleh izin industri tetapi belum mendapatkan kepastian bahan baku.
Dalam kasus lain, bahan baku tersedia tetapi harga listrik belum kompetitif, atau pasokan listrik tersedia tetapi jaringan transmisinya belum siap.
Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah komando Bahlil Lahadalia diharapkan dapat mengurai persoalan lintas kementerian yang selama ini
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