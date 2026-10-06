menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Diharapkan Mampu Menekan Hambatan Investasi

Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Diharapkan Mampu Menekan Hambatan Investasi

Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Diharapkan Mampu Menekan Hambatan Investasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah komando Bahlil Lahadalia diharapkan dapat mengurai persoalan lintas kementerian yang selama ini menghambat investasi.

Guru besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu menilai penyatuan koordinasi penting.

Namun, keberhasilan Kemenko tidak boleh hanya dilihat dari perubahan struktur kelembagaan. 

Baca Juga:

Hal yang lebih penting adalah kemampuan Kemenko menghilangkan bottleneck yang selama ini membuat investasi hilirisasi berjalan lambat.

“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, sampai akses pasar,” kata Bachtiar Selasa (6/10).

Menurut Bachtiar, persoalan selama ini muncul karena berbagai elemen dalam ekosistem hilirisasi tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Baca Juga:

Dia mencontohkan investor bisa memperoleh izin industri tetapi belum mendapatkan kepastian bahan baku. 

Dalam kasus lain, bahan baku tersedia tetapi harga listrik belum kompetitif, atau pasokan listrik tersedia tetapi jaringan transmisinya belum siap.

Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah komando Bahlil Lahadalia diharapkan dapat mengurai persoalan lintas kementerian yang selama ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI