Kemenko Kumham Imipas Hadirkan Semangat 'Sinergi untuk Keadilan, Indonesia Bermartabat'
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rangkaian Hari Bakti ke-2 Tahun 2026 dengan tema “Sinergi untuk Keadilan, Indonesia Bermartabat”.
Kegiatan ini mengajak unsur kementerian, pelajar, mitra, dan masyarakat memperkuat semangat kebersamaan melalui aksi nyata.
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya pada puncak peringatan, 21 Oktober 2026, menegaskan seluruh unsur kementerian perlu bekerja sebagai satu kesatuan.
Dia meminta sekat komunikasi di antara unit organisasi dihilangkan agar persoalan dapat diselesaikan bersama.
Menurut Yusril, capaian di tingkat kedeputian maupun kesekretariatan merupakan bagian dari kemajuan kementerian secara utuh. Setiap kebijakan dan layanan juga harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebelum puncak peringatan, Kemenko Kumham Imipas menggelar penyuluhan hukum “Kenali Hukumnya, Jaga Dirimu” di lima SMA di Jakarta.
Kegiatan pada 7–14 Oktober itu membahas pembaruan hukum pidana, penggunaan media sosial secara bijak, perundungan siber, hoaks, tawuran, pelecehan seksual, dan judi daring.
Aksi sosial menjadi bagian lain dari rangkaian kegiatan. Donor darah bersama RSCM pada 7 Oktober berhasil mengumpulkan 111 kantong darah.
Kemenko Kumham Imigas menggelar rangkaian Hari Bakti ke-2 Tahun 2026 dengan tema ‘Sinergi untuk Keadilan, Indonesia Bermartabat’.
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