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Kemenko PM dan Perguruan Tinggi Perkuat Sinergi Pendampingan Desa

Kemenko PM dan Perguruan Tinggi Perkuat Sinergi Pendampingan Desa
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Rakornas Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - SALATIGA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mempererat kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Komitmen tersebut muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10).

Rakornas dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan dihadiri para pimpinan perguruan tinggi, perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

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Muhaimin mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Melalui kekuatan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat, kampus diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendampingi 16.550 desa dan kelurahan yang menjadi prioritas penanganan kantong kemiskinan," katanya.

Kolaborasi diarahkan untuk mendukung pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029, dengan memastikan program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha produktif, dan pengembangan ekonomi desa.

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Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM Abdul Haris menekankan pentingnya komitmen nyata perguruan tinggi untuk menjadikan pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian integral dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

“Kami ingin kampus hadir lebih dekat dengan masyarakat desa, tidak hanya melalui kegiatan pengabdian yang bersifat sesaat, tetapi melalui pendampingan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil<' ujarnya.

Perguruan tinggi diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan hasil riset untuk menjawab persoalan nyata di tingkat desa.

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