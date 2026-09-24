Kemenkum DK Jakarta Dorong Hilirisasi Kekayaan Intelektual dari Kampus ke Industri

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Baroto, mendorong penguatan kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan riset, inovasi, serta hilirisasi kekayaan intelektual (KI).

Hal tersebut disampaikan Baroto saat menjadi narasumber dalam Indonesia Postgraduate & Research Expo (IPRE) 2026 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (24/9).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan perguruan tinggi di bawah LLDIKTI Wilayah III.

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Baroto menilai Sentra KI perguruan tinggi perlu mengembangkan peran dari sekadar berfokus pada pendaftaran menjadi Innovation & IP Management Hub.

Menurut dia, keberhasilan pengelolaan KI tidak hanya dilihat dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan mengidentifikasi, melindungi, mengelola, dan mengembangkan potensi KI.

“Pengelolaan KI tidak cukup hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah bagaimana potensi KI dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi dan perekonomian,” ujar Baroto.

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Untuk menjembatani hasil riset kampus dengan kebutuhan pasar, Kanwil Kemenkum DK Jakarta mengenalkan inisiatif ekosistem KI-Match.

Program tersebut memanfaatkan katalog inovasi yang telah dikurasi dan mekanisme business matching untuk mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan UMKM dan industri.