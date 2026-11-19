jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat untuk mendaftarkan merek produk guna memperoleh pelindungan hukum.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual melalui Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelaku UMKM Kota Jakarta Barat di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (18/11).

Kegiatan ini menyasar pelaku UMKM yang belum memiliki merek terdaftar atas produk maupun inovasi usahanya.

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Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Baroto, mengatakan kekayaan intelektual merupakan aset penting yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM.

Hal itu disampaikannya melalui sambutan yang ditayangkan secara virtual dalam kegiatan tersebut.

"Kekayaan Intelektual merupakan aset penting bagi UMKM. Pendaftaran merek memberikan pelindungan hukum terhadap identitas usaha, sementara hak cipta melindungi berbagai karya kreatif seperti desain kemasan, foto produk, dan materi promosi," ujar Baroto.

Dia menambahkan, kekayaan intelektual tidak hanya memberikan pelindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka peluang pengembangan usaha.