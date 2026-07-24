Kemenkum DK Jakarta Dorong Perlindungan KI bagi Produk Unggulan Kepulauan Seribu
jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus (Kanwil Kemenkum DK) Jakarta terus memperkuat perlindungan hukum terhadap potensi unggulan daerah.
Salah satu upaya itu melalui kegiatan bertajuk Mendorong Daya Saing Produk Unggulan dengan tema Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Produk Unggulan di Kepulauan Seribu, baru-baru ini.
Kegiatan tersebut mengintegrasikan edukasi mengenai hak kekayaan intelektual (KI) dengan penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Peserta berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pelaku UMKM, paralegal, pelaku seni budaya, hingga pegiat pariwisata.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Zulfahmi, mengatakan perlindungan kekayaan intelektual menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.
"Perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga produk unggulan daerah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak lain," ujar Zulfahmi.
Dia menjelaskan, berbagai potensi lokal Kepulauan Seribu seperti sukun, batik Sebira, hingga produk khas lainnya memiliki peluang besar memperoleh perlindungan melalui pendaftaran merek maupun Indikasi Geografis.
Dengan perlindungan tersebut, produk lokal diharapkan memiliki kepastian hukum dan lebih siap dipasarkan secara luas melalui berbagai platform digital.
Kanwil Kemenkum DK Jakarta mendorong perlindungan KI guna meningkatkan daya saing produk unggulan Kepulauan Seribu.
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