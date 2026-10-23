Kemenkum Jakarta Dorong Komersialisasi Paten melalui Pendampingan Inventor

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mendorong komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui pendampingan penyusunan spesifikasi paten serta penguatan kolaborasi dengan industri.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan di Jakarta pada 21–22 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Blue Sky Pandurata Boutique Hotel itu menggabungkan pendampingan teknis bagi inventor dengan forum strategi komersialisasi Kekayaan Intelektual (KI).

Rangkaian tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dokumen permohonan paten sekaligus menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan pasar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Baroto, mengatakan kekayaan intelektual perlu dipandang sebagai sumber potensi ekonomi, bukan sekadar instrumen pelindungan hukum.

Menurutnya, Jakarta memiliki potensi inovasi dari perguruan tinggi maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pendampingan penyusunan spesifikasi paten. Para inventor mendapat kesempatan berkonsultasi langsung dengan pemeriksa paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menyempurnakan dokumen permohonan dan memahami aspek teknis pelindungan invensi.

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Pendampingan tersebut juga diisi pemaparan oleh Adi Indra Hermanu, Pelaksana Harian Direktur Hilirisasi dan Kemitraan pada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengembangan hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.