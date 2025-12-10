menu
KemenPANRB Tetapkan Kebutuhan CPNS Jalur Honorer, Tes Sebentar Lagi
Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath dan Wakil Bupati menerima SK penetapan kebutuhan CPNS formasi 2021 dari KemenPANRN di Jakarta, Senin (8/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Tambrauw

jpnn.com - TAMBRAUW – Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sudah menerbitkan SK penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, yang disediakan untuk honorer.

Diketahui, seleksi CPNS formasi 2021 di lingkungan Pemkab Tambrauw memang tertunda dan baru bisa dilakukan tahun ini.

Adapun pelaksanaan tes CPNS formasi 2021 Kabupaten Tambrauw khusus untuk honorer akan dilakukan pada 19–20 Desember 2025.



Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath menjelaskan dalam SK KemenPANRB, ditetapkan bahwa kebutuhan CPNS bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tambrauw sebanyak 546 formasi.

"Seluruh nama yang masuk dalam formasi tersebut merupakan data yang telah diverifikasi dan dikunci sejak awal proses pendataan tahun 2021," jelasnya di Sorong, Selasa (9/12).

Dia mengatakan, penetapan ini menjadi bagian dari rangkaian panjang penyelesaian tenaga honorer di Tambrauw, dimulai dari pendataan pada masa Bupati Gabriel Asem.



Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan administrasi pada periode Plt. Bupati (Alm.) Engelberthus Gabriel Kocu, hingga proses finalisasi yang dikawal langsung oleh Bupati Yeskiel Yesnath pada 2025.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB serta seluruh pihak yang telah membantu proses panjang penetapan kebutuhan ASN ini," ucapnya.

Sudah terbit SK KemPANRB tentang penetapan kebutuhan CPNS khusus untuk tenaga honorer di daerah ini.

