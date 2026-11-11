KemenPANRB Ungkap Kategori PPPK Paruh Waktu Dialihkan menjadi ASN Pusat
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengungkapkan kategori PPPK paruh waktu yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN pusat.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, jabatan fungsional yang dialihkan menjadi ASN pusat di antaranya guru, tenaga kesehatan (nakes), serta PPPK paruh waktu yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
Guru menjadi PPPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama (Kemenag), nakes menjadi PPPK Kementerian Kesehatan (Kementan), dan kelompok damkar, dan Satpol PP menjadi PPPK Kementerian Dalam Negeri.
"Jad, dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang sedang disiapkan," kata MenPANRB Rini Widyantini dalam keterangannya dikutiip Rabu (11/11/2026).
Mengenai status PPPK paruh waktu lainnya, MenPANRB Rini mengatakan akan diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, di pusat maupun daerah, serta tetap bekerja di instansi asalnya.
Menteri Rini menegaskan seluruh pengangkatan dilaksanakan secara bertahap. Adapun jabatan yang mencakup adalah guru dan lintas profesi, termasuk dosen, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Lebih lanjut dikatakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi.
KemenPANRB ungkap kategori PPPK paruh waktu yang dialihkan menjadi ASN pusat mulai 1 Januari 2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjelasan BKN soal Seleksi CASN, Calon Pelamar CPNS 2026 Perlu Tahu
- Info Ini Bikin PPPK 35+ Bahagia Menjelang Seleksi CPNS di 2027
- 5 Berita Terpopuler: Hmmm...AP3KI Punya Rekomendasi untuk Penuntasan PPPK, Menjawab Keresahan
- PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh Bukan Sekadar Memberikan Kepastian Pekerjaan
- Pemprov Sumsel Tak Buka Formasi CPNS 2026, Pendataan PPPK Paruh Waktu Berlanjut
- Kemenkeu Alokasikan Gaji Pengangkatan PPPK Menjadi Penuh Waktu di APBN 2027