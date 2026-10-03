Kemenpar Dorong Wisata Berbasis Pengalaman untuk Perluas Manfaat Pariwisata

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat pemasaran pariwisata berbasis pengalaman untuk meningkatkan kualitas perjalanan wisatawan sekaligus memperluas manfaat sektor pariwisata bagi masyarakat di destinasi.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan pendekatan tersebut diarahkan agar wisatawan tidak hanya mengunjungi suatu tempat, tetapi juga memperoleh pengalaman yang autentik, personal, dan bermakna selama berada di Indonesia.

Menurut Ni Luh, kekayaan destinasi, budaya, serta keramahan masyarakat Indonesia perlu diterjemahkan menjadi pengalaman wisata yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Dengan demikian, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan.

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“Bagaimana agar pengalaman tinggal dari wisatawan kita di Indonesia semakin berkualitas dan juga manfaat yang bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia,” ujar Ni Luh, dalam keterangannya, Sabtu (3/10).

Pendekatan berbasis pengalaman diharapkan mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, mengunjungi lebih banyak destinasi, serta menggunakan lebih banyak produk dan layanan yang tersedia di daerah.

Konsep tersebut juga dinilai dapat diterapkan pada sektor MICE dengan menghubungkan agenda konferensi atau pertemuan dengan pengalaman kuliner, budaya, dan atraksi daerah.

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Arah tersebut menjadi bagian dari program Go Beyond Ordinary yang mendorong pemasaran pariwisata tidak hanya berdasarkan destinasi, tetapi juga pengalaman yang dapat dinikmati wisatawan.

Kementerian Pariwisata juga memperkuat lima wisata minat khusus melalui Program Pariwisata Berkualitas, yaitu gastronomi, bahari, wellness, wastra, serta seni dan desain.