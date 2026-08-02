Kemenpar Klarifikasi Soal Foto Baju Kurung yang Dituding Diambil dari Brand Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata mengklarifikasi terkait foto baju kurung laman resmi promosi pariwisata Indonesia, Indonesia.travel yang dituding diambil dari foto brand Malaysia.

Deputi Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan protes dan masukan publik merupakan bentuk kepedulian bersama yang kami apresiasi.

Dia menjelaskan bahwa materi foto mengenai Baju Kurung itu berasal dari artikel pada laman resmi RRI berjudul "Yuk Intip Tata Cara Memakai Baju Kurung Tradisional Kepri" yang dipublikasikan pada 3 Agustus 2023.

Artikel tersebut memuat informasi mengenai Baju Kurung sebagai pakaian tradisional masyarakat Kepulauan Riau beserta foto yang menjadi rujukan.

Pada tahun yang sama, Kementerian Pariwisata mengutip konten dimaksud sebagai bagian dari promosi wastra Nusantara asal Provinsi Kepulauan Riau melalui artikel berjudul "Baju Kurung" pada laman Indonesia.travel.

“Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, foto yang sama juga ditemukan telah digunakan secara luas pada berbagai platform marketplace atau perdagangan elektronik di Indonesia,” kata Ayu dalam keterangan tertulisnya.

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Menurut dia, tim Kemenpar turut melakukan penelusuran terhadap produk tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penjual pada platform marketplace, produk dimaksud merupakan hasil produksi Indonesia.