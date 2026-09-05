menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemenpar Siapkan Strategi Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran

Kemenpar Siapkan Strategi Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran

Kemenpar Siapkan Strategi Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Foto: Dokumentasi Humas Kemenpar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata menyiapkan langkah-langkah pemulihan jangka panjang Desa Adat Sade pascakebakaran.

Pemulihan itu berfokus pada penyusunan masterplan rekonstruksi yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak.

Baca Juga:

Menurut dia, rumah adat di Sade memiliki nilai historis yang tinggi serta menjadi tumpuan mata pencaharian warga.

Oleh karena itu, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Kami dari Kementerian Pariwisata bersama Poltekpar juga membantu, kami akan rapatkan dengan Pemda tentang bagaimana memulihkan kembali dan membangun kembali dan tentu sama-sama melibatkan masyarakat. Insyaallah kita bisa berkolaborasi," ujar Widiyanti.

Baca Juga:

Widiyanti juga menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Politeknik Pariwisata Lombok, serta para pemangku kepentingan ekosistem pariwisata.

Rapat tersebut merumuskan empat langkah utama dalam rencana jangka panjang rekonstruksi Desa Adat Sade.

Kementerian Pariwisata menyiapkan langkah-langkah pemulihan jangka panjang Desa Adat Sade pascakebakaran.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI