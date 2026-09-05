Kemenpar Siapkan Strategi Pemulihan Desa Adat Sade Pascakebakaran

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata menyiapkan langkah-langkah pemulihan jangka panjang Desa Adat Sade pascakebakaran.

Pemulihan itu berfokus pada penyusunan masterplan rekonstruksi yang menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak.

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Menurut dia, rumah adat di Sade memiliki nilai historis yang tinggi serta menjadi tumpuan mata pencaharian warga.

Oleh karena itu, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Kami dari Kementerian Pariwisata bersama Poltekpar juga membantu, kami akan rapatkan dengan Pemda tentang bagaimana memulihkan kembali dan membangun kembali dan tentu sama-sama melibatkan masyarakat. Insyaallah kita bisa berkolaborasi," ujar Widiyanti.

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Widiyanti juga menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Politeknik Pariwisata Lombok, serta para pemangku kepentingan ekosistem pariwisata.

Rapat tersebut merumuskan empat langkah utama dalam rencana jangka panjang rekonstruksi Desa Adat Sade.