Kemenpora Analisis Target Medali SEA Games 2025 Setelah Merampungkan Review Cabor
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menganalisis target medali SEA Games 2025 Thailand, setelah merampungkan review cabang olahraga.
Kemenpora di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir telah merampungkan review 54 cabor yang dipersiapkan menuju SEA Games 2025. Hasil review itu kini tengah dianalisis untuk memetakan target medali pada ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
"Kami sedang menganalisis seberapa besar peluang untuk bisa tetap mempertahankan tiga besar,” kata Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono, Kamis (6/11).
Dia menyampaikan review dilakukan tim yang terdiri dari para pakar, praktisi olahraga, perwakilan KONI, dan NOC Indonesia. Hal ini dilakukan guna memastikan target prestasi secara terukur dan berbasis data.
“Setiap mematok target tentu harus berdasarkan data. Kami harus bisa mengomparasikan data yang ada, calon lawannya siapa, kemudian posisinya kayak apa dan kekuatan kelemahannya itu apa dari atlet kita,” ungkap Deputi Surono.
Menurut dia, Indonesia kehilangan setidaknya 41 potensi emas karena banyak nomor cabor yang menjadi unggulan saat SEA Games sebelumnya, tidak dipertandingkan pada SEA Games 2025.
Potensi emas yang akan hilang misalnya dari fin swimming, kun bukator, vovinam, soft tennis, pencak silat, wushu, cyckling, esport, wrestling, kick boxing, dragon boat, karate, sepak takraw, cricket, hingga judo.
Namun, Deputi Surono mengatakan Indonesia mendapatkan potensi tambahan 32 emas dari nomor cabor yang dipertandingkan pada SEA Games 2025. Cabor itu tak dipertandingkan pada SEA Games sebelumnya.
Kemenpora RI telah merampungkan proses review terhadap 52 cabang olahraga (cabor) yang dipersiapkan menuju SEA Games 2025 Thailand.
