Kemenpora Berkomitmen Jadi Badan Publik yang Transparan, Informatif, dan Akuntabel
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus memiliki komitmen tinggi agar tetap menjadi badan publik yang bermanfaat, transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat saat menerima kunjungan Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha selaku Wakil Ketua KIP di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
"Terima kasih atas kehadirannya Pak Wakil KIP, Kemenpora terus berkomitmen tinggi menjadi badan publik yang transparan, informatif dan akuntabel, terlebih Kemenpora ini memang telah menjadi Rumah Pemuda dari banyak komunitas pemuda dan difabel," kata Wamenpora Taufik.
Sementara itu, Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha menyampaikan Kemenpora menjadi subjek visitasi artinya Kemenpora berhasil mempertahankan performanya menjadi lembaga publik yang trasparan dengan beberapa syaratnya yang terpenuhi dengan baik.
"Kemenpora divisitasi ini berarti Kemenpora berada di papan atas, paling atas diantara kategori kementerian yang ada. Tentunya, kami lihat dua teratas atau di kementerian ini ada tiga dengan kategori-kategori lain bagaimana komparasinya lalu kita lihat, yang jelas dengan Kemenpora menjadi subjek visitasi itu menunjukkan Kemenpora berhasil mempertahankan performanya dengan baik," ujar Arya.
Lebih lanjut Arya menyampaikan Kemenpora memiliki program yang bisa memastikan transparansi dan bisa dikawal secara partisipatif oleh masyarakat.
Dia mengatakan KIP melihat semua digelar dengan baik.
Di beberapa programnya, seperti kawalpora dan beberapa sistem yang bisa melihat tenaga olahraga serta kualifikasinya.
Ini yang disampaikan Wamenpora Taufik saat menerima kunjungan Wakil Ketua KUP yang juga Tiim Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Arya Sandhiyudha
