Kemenpora Berkomitmen Perkuat Tata Kelola & Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Event Olahraga Profesional
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkomitmen memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah di sektor olahraga profesional.
Melalui kegiatan Expert Forum bertajuk “Skema Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan/Keikutsertaan Event Lingkup Olahraga Profesional”, Kemenpora menegaskan pentingnya transparansi agar setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai peraturan yang berlaku.
Kegiatan ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Olahraga Profesional Dr. Yusup Suparman, mewakili Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, bersama tim dari Inspektorat Kemenpora.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan dari berbagai lembaga strategis, antara lain Direktur ITDC, Direktur PPS Kejaksaan Agung RI, BPKP, serta Direktur PA Kementerian Keuangan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyaluran bantuan untuk event olahraga profesional berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dr. Yusup Suparman.
"Akuntabilitas adalah fondasi utama dalam mendukung tumbuhnya industri olahraga yang sehat dan berkelanjutan," imbuhnya.
Dalam forum tersebut, para peserta melakukan pembahasan mendalam mengenai mekanisme penyaluran bantuan agar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan berjalan lebih tertib dan efisien.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar berdampak pada kemajuan olahraga profesional, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola dana olahraga,” tambah Yusup.
