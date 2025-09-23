Kemenpora dan Go BolaBali Bermitra dengan Levante UD Bina Pesepak Bola Usia Muda

jpnn.com, BEKASI - Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumah kegiatan Identification Talent dan Coaching Clinic yang bekerja sama dengan akademi sepak bola klub asal Spanyol Levante UD, mulai 7 hingga 9 Juli 2025.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan mini kompetisi yang akan berlangsung pada 10 hingga 13 Juli 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting olahraga, antara lain Yayan Rubaeni, perwakilan dari Deputi Pengembangan Industri Olahraga, Ketua PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Barat, Ketua PSSI Asosiasi Kabupaten Bekasi, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi beserta jajarannya.

Dari pihak mitra internasional, hadir Director International Training Levante U.D Spanyol Daniel Pastor Tort, Advisor International MyTISI Gustavo Redendo Herguedas, serta Direktur MyTISI Agung.

Kehadiran tokoh-tokoh penting tersebut menandai kuatnya sinergi lintas lembaga dalam pengembangan sepak bola Indonesia.

Sinergi semacam ini menjadi bukti pengembangan sepak bola Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus membuka diri terhadap transfer ilmu, teknologi, dan jejaring global.

Hasil dari program ini tidak hanya berhenti di tingkat lokal.

Para pemain muda yang menunjukkan potensi terbaik akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetisi sepak bola internasional di Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Go Bola Bali sebagai langkah awal menuju panggung yang lebih besar.