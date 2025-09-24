Kemenpora Dorong Suporter Cerdas, Isnanta: Harus Jadi Bagian dari Industri Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Kemenpora kembali menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertajuk Suporter Cerdas, Tim Berkualitas.

Terbaru, acara yang merupakan implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan inii berlangsung di Malang, 23 September 2025.

Kemenpora menggandeng perkumpulan Arek Malang Mania Aremania Utas. Tujuannya adalah memperkuat peran strategis suporter sebagai bagian dari ekosistem olahraga nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan industri sepak bola yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Turut hadir sebagai narasumber pada acara ini Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Raden Isnanta, GM Fans Engagement & Experience I.League, Budiman Dalimunthe dan Karo Ops Polda Malang.

Raden Isnanta dalam sambutannya mengatakan, melalui edukasi langsung kepada komunitas suporter, ia berharap tercipta suasana pertandingan yang aman, nyaman, dan positif dalam setiap perhelatan sepakbola.

Isnanta juga berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga citra sepakbola Indonesia.

"Dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif, Pemerintah melalui Kemenpora menegaskan komitmen untuk terus membangun ekosistem suporter yang profesional, berdaya, dan mendukung tumbuhnya industri olahraga nasional," kata Isnanta.

Isnanta juga menambahkan, suporter harus menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia yang mendorong tumbuhnya industri olahraga nasional.