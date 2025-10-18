Kemenpora Gelar Pembinaan & Pengembangan Olahraga Profesional Bertema Performa Cemerlang, Masa Depan Gemilang

jpnn.com - BANDUNG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menggelar Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional. Kegiatan yang mengusung tema "Performa Cemerlang, Masa Depan Gemilang" digelar 6 -8 Agustus 2025 di Hotel de Java Bandung, Jawa Barat.

Para peserta ialah 100 atlet profesional yang berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta dari berbagai macam cabang induk olahraga. Sejumlah narasumber dalam kegiatan ini ialah Pandji Akbar (Entrepreneur – PT. Dash Garment Indonesia), Dr. Neneng Nurosi Nurasjati, M.Pd (Praktisi Olahraga dan Wakil Ketua Umum PB. Kick Boxing Indonesia).

Kemudian, Dr. Hery Antasari M.Dev.Plg. (Kadispora Provinsi Jawa Barat), Prof. Dr. Amung Ma’mun, M.Pd. (Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga), Icuk Sugiarto (Mantan Atlet Profesional Cabang Bulu Tangkis), dan Daud Yordan (Petinju Dunia dan Anggota DPD RI Dapil Kalbar).

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta saat pembukaan mengingatkan atlet agar mempersiapkan masa depannya, termasuk dalam hal finansial.

“Silakan rekan-rekan menyiapkan diri, termasuk karier, (apa yang dilakukan) setelah masa atlet profesional ini,” kata Deputi Isnanta.

Menurut Isnanta, banyak profesi bidang olahraga ataupun non-olahraga yang bisa ditekuni para atlet nanti. “Industri olahraga seperti pelatihan fisik, pengelolaan sarana dan prasarana, jasa olahraga, termasuk menjadi EO yang menjadi event olahraga dengan pariwisata,” ungkapnya.

Asisten Deputi Olahraga Profesional Yusup Suparman dalam laporannya menjelaskan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan literasi olahragawan profesional dalam beberapa aspek keterampilan.

"Kegiatan ini bertujuan mengembangkan beberapa aspek ketrampilan atlet, antara lain, peningkatan potensi diri; pengelolaan bisnis melalui olahraga profesional; perencanaan karier jangka panjang olahragawan/atlet profesional; serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri olahraga melalui event olahraga profesional," kata Yusup.