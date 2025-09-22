menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kemenpora Gelar Seleknas Tinju untuk SEA Games di Thailand, Diikuti 98 Atlet

Kemenpora Gelar Seleknas Tinju untuk SEA Games di Thailand, Diikuti 98 Atlet

Kemenpora Gelar Seleknas Tinju untuk SEA Games di Thailand, Diikuti 98 Atlet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemenpora resmi menggelar Seleknas Tinju Piala Menpora 2025 dalam persiapan SEA Games di Thailand. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menggelar seleksi nasional (Seleknas) Cabor Tinju Piala Menpora 2025 di Hall Basketball Komplek GBK Senayan, Jakarta, Senin (21/7).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi ajang multievent internasional.

Sebanyak 98 atlet dari klub maupun daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yang mengikuti seleknas cabor tinju ini.

Pagelaran seleknas cabor tinju Piala Menpora diselenggarakan dari 21 hingga 26 Juli.

Baca Juga:

Terdapat 9 kelas nomor pertandingan untuk kategori putra dan 8 kelas kategori putri yang pertandingkan pada seleknas ini.

Terdiri dari kelas 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63.5 kg, 69 kg, 75 kg, dan 80 kg untuk kategori putra, sementara kategori putri terdiri dari 48 kg, 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg dan 70 kg.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sebelumnya menyampaikan seleknas ini dilakukan secara terbuka untuk seluruh atlet di Indonesia.

Baca Juga:

“Kami membuka Seleknas ini dalam rangka persiapan SEA Games 2025 Thailand,” ujar Menpora Dito pada preskon di Media Center 8 Mei lalu. (mrk/jpnn)

Kemenpora resmi menggelar Seleknas Tinju Piala Menpora 2025 dalam persiapan SEA Games di Thailand


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI