Kemenpora Hadiri Forum Kemenag, Ajak Semua Pihak Merawat Harmoni
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Forum Tematik Bakohumas di Hotel Gren Alia, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Forum ini mengangkat tema “Peran Kemenag dalam Merawat Harmoni dan Pembangunan Ekonomi Umat”.
Biro Humas dan Protokol Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut menghadiri forum ini.
Kehadiran Kemenpora menjadi bagian dari dukungan lintas kementerian untuk memperkuat harmoni sosial dan pembangunan ekonomi umat.
Isu tersebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional yang membutuhkan ruang sosial yang aman, inklusif, dan produktif.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyhar menyampaikan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam menjaga stabilitas sosial.
"Sinergi antarlembaga adalah tugas nasional yang krusial untuk saling mendukung, terutama dalam menjaga harmoni dan memaksimalkan program pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawati mengingatkan peran humas pemerintah dalam menjaga kualitas ruang digital.
Kemenpora dukung Forum Tematik Bakohumas Kemenag dengan Tema Merawat Harmoni dan Pembangunan Ekonomi Umat.
