Kemenpora Internasional Pencak Silat Championship 2025 Cetak Pesilat Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Kemenpora Internasional Pencak Silat Championship 2025 resmi dibuka.

Acara pembukaan kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkolaborasi dengan SAPMA Pemuda Pancasila dan Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII), Jakarta Timur, Kamis (10/7).

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi Kemenpora Hamka Hendra Noer.

Hamka dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pengerus pusat SAPMA Pemuda Pancasila atas konsistensinya dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga di setiap tahun.

“Tahun ini menyelenggarakan kembali untuk kejuaraan pencak silat. Ini merupakan dukungan yang sangat baik untuk olahraga Indonesia, khususnya para atlet-atlet muda kita di hadapan saya,” ujar Hamka.

Dia menyampaikan pemerintah bersama PB IPSI berusaha keras agar pencak silat bisa diakui di dunia, khususnya di olimpiade.

Sekretaris Jenderal PB IPSI Teddy Suratmadji mengungkapkan baru-baru ini pencak silat sudah memenuhi undangan ke Olimpiade Paris dan nanti bisa menjadi peserta Eksebisidi Los Angeles 2028.

"Jadi pencak silat makin bisa diakui di internasional. Sehingga ini sekaligus momentum baik bagi dunia pencak silat goes to Olympic," ujar Teddy Suratmadji dalam sambutannya.