Kemenpora-Kemenpar Satukan Langkah, Sinergi Baru untuk Olahraga dan Pariwisata

Menpora Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana. Foto: Kemenpar.

jpnn.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana terkait sinergitas dan fungsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Lewat kerja sama ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan sektor kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisitaan bisa meningkat.

"Transformasi di Kemenpora akan berhasil jika dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor. Sinergitas dengan Kemenpar dilakukan agar bagaimana bisa memberikan dampak baik terhadap sport tourism," ujar Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan kolaborasi menjadi langkah strategis untuk memberikan dapak langsung terhadap perekonomian, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM diberbagai daerah.

Menurut Erick, kegiatan olahraga memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

"Anggaran harus efektif, efisien serta tepat sasaran. Misalnya nanti ada program Youth Camp, pendidikan leadership, wirausaha, dan pertukaran pemuda."

"Kemudian, ada event sport tourism seperti maraton, surfing, atau voli pantai. Tentu kegiatan seperti ini bisa disinergikan, bahkan diperluas untuk fasilitas pendukungnya," jelas Menpora Erick.

