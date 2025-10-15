menu
Kemenpora: Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Wadah untuk Berkreasi

Kemenpora: Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia Wadah untuk Berkreasi
Ilustrasi acara Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2025 di Sumatera Selatan. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, PALEMBANG - Kemenpora RI menyediakan wadah untuk anak muda berkreasi di Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2025.

Tercatat kegiatan berskala nasional tersebut berjalan di Palembang mulai Rabu (14/10) hingga Sabtu (18/10) mendatang.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan mengungkapkan event dengan tajuk Kreativesia 2025 menjadi ruang tumbuh bagi pemuda Indonesia berekspresi dan berinovasi.

“Kreativesia adalah bukti bahwa kreativitas pemuda Indonesia bukan sekadar potensi, melainkan energi nyata yang menggerakkan bangsa.”

“Melalui ajang ini, kami ingin menumbuhkan kepercayaan diri dan kebanggaan generasi muda terhadap identitas budaya Indonesia,” ujar pria kelahiran 5 Agustus 1966 itu.

Rangkaian kegiatan Kreativesia 2025 ada berbagai sektor industri kreatif mulai dari seni dan budaya (musik, tari, film pendek, desain grafis, fashion, dan kriya), hingga bidang teknologi dan inovasi digital.

Juga ada kategori kuliner kreatif yang melibatkan juri profesional yakni finalis MasterChef Indonesia Season 10, Nurul Annisa Safitri.

Adapun Finalis Putri Indonesia 2025, Badia Inaya Sazrade akan menjadi dewan juri Duta Pemuda Kreatif.

Kemenpora RI menyediakan wadah untuk anak muda berkreasi di Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia 2025 di Sumatera Selatan

