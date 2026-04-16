Kemenpora RI Masuk 5 Besar Kementerian dengan Kinerja Terbaik, Publik Apresiasi Program Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir berhasil mencatatkan capaian positif.

Kali ini Kemenpora masuk dalam daftar lima besar dari 10 kementerian dengan kinerja terbaik hasil survei yang dilakukan oleh Cyrus Network, bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pertanian.

Cyrus Network merilis laporan survei nasional opini publik periode April 2026. Salah satu topik yang diangkat terkait tingkat kepuasan publik terhadap menteri hingga tingkat popularitas kementerian/lembaga.

Survei tersebut melibatkan 1.260 responden yang diwawancarai secara tatap muka di 126 desa/kelurahan di 38 provinsi di Indonesia pada periode 1 - 5 April 2026.

Capaian itu menjadi bentuk apresiasi publik terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan Kemenpora dalam mendukung pemberdayaan potensi kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga nasional.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyampaikan bahwa hasil survei ini merupakan motivasi bagi seluruh jajaran Kemenpora untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat program-program strategis yang berdampak kepada masyarakat dan prestasi bangsa di mata dunia.

“Alhamdulillah Kemenpora mendapatkan kabar gembira bahwa kinerja kami mendapatkan pengakuan dan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh insan Kemenpora serta dukungan para stakeholder dan masyarakat,” ungkap Erick Thohir.

Pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi pemuda dan olahraga Indonesia sehingga mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berprestasi di mata dunia dan memiliki generasi muda yang patriotik, gigih dan empati.